Киев, 16 ноября, 2018, 20:18 — ИА Регнум. Совет «Оппозиционной платформы — За жизнь» единогласно выдвинул кандидатуру Юрия Бойко для участия в президентских выборах, которые должны состояться на Украине в марте 2019 года. Об этом прессе заявил сегодня, 16 ноября, председатель политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вадим Чуприна Юрий Бойко

«Сформулировав стратегические задачи, мы от слов перешли к делу и доказали, что там, где речь идет о спасении народа от тарифного геноцида, долговой кабалы, политики «хищнического национализма» — нет места амбициям и политическому эгоизму. Мы взяли на себя ответственность действовать, руководствуясь интересами людей и страны. Именно этих качеств лишена сегодняшняя власть», — подчеркнул, в частности, в комментарии журналистам Медведчук.

«Наше объединение, которое будет на президентских, парламентских и местных выборах представлять интересы жителей Юго-Востока, русскоязычного населения и всех тех, кто понимает необходимость кардинального изменения политики нынешней власти, стало реальностью — это обеспечит нашей стране мир, восстановление экономики и достойную жизнь для десятков миллионов украинцев», — говорится также в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что очередные президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, а осенью следующего года в стране пройдут парламентские выборы. По информации ЦИК Украины, на сегодняшний день уже более трех десятков украинских политических и общественных деятелей изъявили желание побороться за президентский пост. Согласно последним соцопросам, Юрий Бойко уверенно входит в первую пятерку электоральных симпатий на Украине, проигрывая всего несколько процентов лидерам рейтингов.