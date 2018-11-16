Екатеринбург, 16 ноября, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Водитель, сбивший трёх человек на пешеходном тротуаре по улице Фурманова в Екатеринбурге, лишён водительских прав по решению суда ещё в августе 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Свердловской области.

(сс) Jace За рулем автомобиля

«Мужчина был лишён водительских прав из-за заболевания, которое препятствует управлению транспортными средствами в течение всей жизни. Прокуратура выступила с иском, и Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил его», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, жуткое дорожно-транспортное происшествие, вызвавшее широкий общественный резонанс, произошло в Екатеринбурге 14 ноября. Водитель «Хонды» выехал на высокой скорости на пешеходный тротуар по улице Фурманова и сбил трёх человек, в том числе мать с двухлетним ребёнком, который до сих пор находится в тяжёлом состоянии.

По факту ДТП следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по подозрению в покушении на убийство двух и более человек. Водителю «Хонды» предъявили обвинения и по решению суда отправили на два месяца под стражу.