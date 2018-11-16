* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 3 апреля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. В России «тусовка так называемой несистемной оппозиции — это питательная среда не только для экстремизма, но и для акций прямого террористического действия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал журналист Виталий Серуканов, бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ, иноагент).

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Так собеседник прокомментировал информацию Национального антитеррористического комитета (НАК) о том, что убийство военкора Владлена Татарского организовали украинские спецслужбы с привлечением агентуры сторонников ФБК.

В понедельник, 3 апреля, стало известно о задержании 26-летней Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в центре Петербурга. Целью преступления, квалифицированного как теракт, по мнению следствия, был военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), встреча с которым проходила в этом кафе. По предварительным данным, взорвалась начиненная тротилом статуэтка, которую журналисту передала Трепова.

Супруг подозреваемой — Дмитрий Рылов — находится сейчас за границей и состоит в незарегистрированной Либертарианской партии России. Он же подписывал петиции за освобождение Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов). 25 февраля 2022 года Дарья Трепова и её супруг участвовали в так называемом умном голосовании, пишет RT, а позднее в антироссийском митинге, за что был задержаны на 9 и 10 суток соответственно.

По данным НАК, Трепова — активная сторонница ФБК.

«Западные спецслужбы, в орбите которых находится несистемная оппозиция, рассматривают эту среду сугубо как ресурс для совершения террористических актов, — сказал Серуканов. — На Западе отдают себе отчёт в том, что никакого массового протестного движения на основе «несистемных» не выстроить, просто в силу качеств самих активистов-оппозиционеров и их радикализма. Поэтому членов «несистемной оппозиции» продолжат использовать для совершения террористических актов. Это было ясно и понятно ещё некоторое время назад».

По словам Серуканова, схема уже выработана и велик риск, что несистемные оппозиционеры продолжат совершать преступные деяния, используя либертарианский, навальнистский, феминистский ресурсы. Трепова, добавим, входит во все указанные фокус-группы — поддерживала акции Навального, вероятнее всего, разделяет либертарианские взгляды мужа-эмигранта, интересуется феминизмом и ЛГБТ-повесткой.

«Не все уехали, и многие остаются в России для совершения подобных действий. И навальнисты, которые сидят в Литве, понимают, что таких людей можно использовать только таким образом, — сказал Серуканов. — Те, кто сейчас находится в Европе, лоббирует антироссийские санкции, а тех, кто остался в России, будут использовать либо для радикального экстремизма, либо для совершения таких актов, как тот, в результате которого погиб Владлен Татарский. Они уже перешли грань».

При этом он подчеркнул, что либертарианская тусовка, к которой, по некоторым сведениям, была близка предполагаемая убийца Татарского, способствует развитию у своих адептов экстремистских взглядов.

Либертарианская партия России (ЛПР) в своем Telegram-канале официально открестилась от действий Треповой, подчеркнув, что она никогда не была членом партии. Вместе с тем партия уже 25 февраля 2022 года выступила резко против проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса, а активисты ЛПР, как было сказано выше, участвовали в антироссийских митингах.

Задержанная 3 апреля Трепова призналась, что принесла статуэтку с заложенной в нее взрывчаткой в кафе, чтобы передать ее Татарскому. По последним данным, в результате теракта погиб военкор, ещё 32 человека пострадали.