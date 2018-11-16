Липецк, 16 ноября, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов заявил елецким студентам, что если цены кажутся им слишком высокими, то они слишком мало зарабатывают. Как сообщил портал LipetskNews, об этом он заявил на лекции для студентов Елецкого государственного университета в ходе своей рабочей поездки.

Admlip.ru Игорь Артамонов

Своё выступление Игорь Артамонов посвятил развитию IT-отрасли и кадровому голоду, который, по его мнению, испытывает Липецкая область. При этом врио главы региона считает, что «иждивенческую психологию» нужно менять.

«Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие», — заявил он в ходе беседы со студентами.

Согласно официальным документам, сам Игорь Артамонов в 2017 году, ещё на прежней должности, заработал более 131 миллиона рублей, его супруга — почти 9 миллионов. В декларации Артамонова указаны квартира, машиноместо, дачный дом и дачный участок (общая площадь недвижимости превышает 3 тыс. кв. м) и автомобиль Porsche Panamera. Его супруга владеет квартирой, машиноместом и подсобным помещением (общая площадь — более 180 кв. м) и двумя автомобилями — Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz ML.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Липецкой области в первом полугодии 2018 года составила 31 тыс. 100 рублей, среднедушевые денежные доходы населения — 28 тыс. 456 рублей. Прожиточный минимум составляет, по данным Липецкстата, 8 тыс. 734 рубля.