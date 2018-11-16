Франкфурт-на-Майне, Германия, 16 ноября, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Правительство Германии готовится к «жесткому Brexit» — без соглашения о выходе с Великобританией — хотя и «сделает всё возможное», чтобы этого не произошло, 16 ноября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Нужно подготовиться к этому варианту… Хотя мы сделаем всё возможное, чтобы этого избежать», — заявил министр финансов Германии Олаф Шольц на конференции во Франкфурте-на-Майне.

Как сообщало ИА REGNUM, проект соглашения по Brexit, согласованный с Брюсселем премьер-министром Терезой Мэй, столкнулся с яростной критиков в Лондоне — правительство «в знак протеста» покидают министры, парламент готовится заблокировать соглашение, граждане выходят на митинги.

Читайте также: La Vanguardia: у Евросоюза нет плана «Б» на случай провала Мэй