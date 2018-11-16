Санкт-Петербург, 16 ноября, 2018, 19:36 — ИА Регнум. Главу Чечни Рамзана Кадырова и главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова пригласили принять участие в заседании Конституционного суда РФ по запросу об административной границе между субъектами. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе суда.

ИА Красная Весна Здание Конституционного суда РФ

Кроме руководителей регионов, уведомления о приглашении на заседание получили депутаты Народного собрания Ингушетии, а также парламент Чечни, полномочные представители Госдумы РФ, Совета Федерации и президента РФ.

Также на заседании суда будут присутствовать представители Генпрокуратуры РФ, Минюста РФ в Конституционном Суде РФ, Конституционного суда Ингушетии и Всемирного конгресса ингушского народа, пишет «Интерфакс».

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Напомним, 8 ноября Конституционный суд РФ получил запрос главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова о проведении проверки соответствия Конституции РФ соглашения об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией, подписанного руководителями субъектов 26 сентября 2018 года.

Рассмотрение запроса было назначено на 27 ноября. Судьей-докладчиком выступит заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин.

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