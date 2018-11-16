Дамаск, 16 ноября, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Подразделения сирийских правительственных войск отразили нападение боевиков на свои позиции, расположенные на границе провинций Хама и Идлиб, сообщает 16 ноября информагентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По информации агентства, потери понесли обе стороны. Количество убитых и раненых не уточняется.

«Вооруженная группа боевиков пыталась напасть на одну из наших позиций в районе селения ас-Сирмания на северо-западе провинции Хама. Атака боевиков была отражена, нападавшие понесли значительные потери, есть убитые и раненые», — сообщает SANA, добавляя, что среди сирийских военных тоже есть раненые и погибшие.

Уточняется, что упомянутое селение расположено на границе провинций Хама и Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории сирийской провинции Идлиб в зоне деэскалации «Идлиб» до сих пор сохраняются анклавы боевиков различной степени радикальности. Военная операция по освобождению зоны «Идлиб» была отменена по просьбе президента Турции, предложившего альтернативный способ решения идлибской проблемы.