Нью-Дели, 16 ноября, 2018, 22:21 — ИА Регнум. «Мы активно стараемся развивать двусторонние отношения с Индией. Наша сторона всегда пытается заключать выгодные сделки, однако, индийцы — это хорошие торговцы и переговорщики», — заявил президент Дональд Трамп на праздновании индийского Дивали в США.

Айтен Юран

Политик добавил, что двусторонние отношения между Индией и США активно развиваются.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», президент США также обратился к Нарендре Моди, назвав его своим хорошим другом.

«Индия — самая большая демократия в мире. Две страны являются оплотом свободы, процветания и мира», — добавил он.

Политик также добавил, что отношения Индии и США переживают свои лучшие времена.