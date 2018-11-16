* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Берлин, 16 ноября, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Власти Германии арестовали и предъявили обвинения боевику «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 16 ноября передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Подозреваемый террорист, идентифицированный полицией как Мохаммед А. Г., был арестован в городе Кассель на западе Германии.

Арестованный обвиняется в участии в боях на территории Сирии на стороне террористов с 2013 года. Позднее, с 2015 года, он уже командовал подразделением боевиков.

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