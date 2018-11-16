Исламабад, 16 ноября, 2018, 20:20 — ИА Регнум. 15 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Файсал заявил о том, что найдены пятеро иранских пограничников, похищенных на границе с Пакистаном 15 октября. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, операция по спасению иранских военнослужащих проводилась по просьбе Тегерана силами безопасности и сухопутными войсками Пакистана с привлечением авиации. Заявление пакистанского МИД не содержало каких-либо деталей о месте и условиях освобождения иранских пограничников.

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По информации Корпуса стражей Исламской революции Ирана, террористы организации «Джаеш Аль-Адль» согласились на первом этапе отпустить пятерых военных. По заявлению самих террористов «Джаеш Аль-Адль», взявших на себя ответственность за похищение, в их руках находилось не менее 10 иранских военнослужащих.

«Джаеш Аль-Адль» борется за независимость в иранской провинции Систан и Белуджистан.