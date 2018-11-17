Киншаса, 17 ноября, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Небезопасная ситуация в стране и вспышка вируса Эболы продолжают оказывать негативное воздействие на восточные районы ДРК (Демократическая Республика Конго) и стали причиной экономической депрессии в провинции Северное Киву

(сс) UNMEER Борьба с вирусом Эбола

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в провинции Северное Киву продолжает погибать большое количество населения, и в связи нестабильностью в регионе многие граждане перестали заниматься сельскохозяйственной деятельностью.

Объединение конголезских компаний и гражданских обществ данной области обратилось к правительству страны с просьбой о снижении налогов, для того чтобы закупка необходимых товаров стала более доступной для жителей города Бени.

Продавцы местных рынков, магазинов также жалуются из-за отсутствия клиентов.

«Часто наши клиенты приезжали из таких городов, как Киншаса, Гома и Кисангани, но они перестали совершать поездки из-за происходящих здесь массовых убийств». — сообщил МарселинКавира, продавец центрального рынка города Бени.

По последним данным Всемирной Организации Здравоохранения, количество людей, умерших в результате заражения вирусом Эбола, достигло 209.