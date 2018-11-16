Кейптаун, 16 ноября, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Министр внутренних дел ЮАР (Южно-Африканская Республика) МалусиГигаба принял решение о своем уходе с поста после того, как в интернете распространилось видеозапись, на которой политик мастурбирует.

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По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в администрации президента ЮАР подтвердили заявление об отставке Малуси Гигаба.

Президент ЮАР СирилРамафоса написал на своей странице в «Твиттер» о том, что он получил заявление об отставке министра внутренних дел и подписал его.

В своем прошении об отставке министр внутренних дел сообщил о том, что уходит «во благо интересов страны», а также для того чтобы «избавить президента от излишнего давления».

Гигабе сорок семь лет, в последние годы он столкнулся с серией скандалов, в которых он был обвинен во вранье под присягой и злоупотреблении властью, а также оказании помощи индийской семье Гупты, вовлеченной в несколько коррупционных скандалов при правительстве президента ЮАР ДжейкобаЗумы.

Малуси Гигаба столкнулся с проблемами еще в октябре после того, как общественный защитник БусисивеМкхвебане обратился к президенту ЮАР с просьбой принять надлежащие меры в отношении министра за ложь под присягой.