Стокгольм, 17 ноября, 2018, 12:45 — ИА Регнум. 14 ноября шведский парламент, риксдаг, проголосовал против кандидатуры лидера Умеренно-коалиционной партии Швеции, Ульфа Кристерссона, на пост премьер-министра страны. Ранее риксдаг отправил в отставку главу Социал-демократической партии Швеции, Стефана Лёвена. Ни Кристерссон, ни Лёвен не справились с поручением, данным им спикером парламента, тальманом Андреасом Норленом, и не смогли найти компромиссный путь формирования правительства. Как сообщает шведский телевизионный канал SvT, теперь шанс стать во главе страны получила руководитель Партии центра Анни Лёоф.

(сс) Self-taken Риксдаг

У неё есть две недели на то, чтобы попытаться привести восемь партий риксдага к компромиссу. Впрочем, главный политический комментатор SvT Матс Кнютссон уже заявил, что «Лёоф проиграла, ещё не вступив в игру» и более вероятно, что парламент вернёт Лёвена на пост премьер-министра или объявит дополнительные выборы.

После парламентских выборов 9 сентября Швеция находится в крупнейшем в истории страны политическом кризисе. Уже более двух месяцев парламент заблокирован и не может ни назначит нового премьер-министра страны, ни сформировать правительство.