Сеул, 17 ноября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Крупнейший автопроизводитель Республики Корея Hyundai Motor вложил средства в молодую компанию Top Flight Technologies из США, которая производит беспилотные летательные аппараты — дроны. Теперь компании будут вести разработку новых продуктов совместными усилиями, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Сумма сделки не разглашается. Инновационные решения стартапа заключаются в том, что они позволяют значительно увеличить продолжительность полёта дронов за счёт высокотехнологичных компактных бензиновых двигателей, которые заряжают аккумулятор прямо в полёте. Это значительно расширяет возможности аппаратов, что позволяет использовать их, например, для доставки товаров или длительных видеосъёмок. Hyundai заинтересована в диверсификации производства и видит большой потенциал использования дронов. Компания обладает существенными возможностями, что позволит в будущем поставить производство таких устройств на поток.