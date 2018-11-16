Санкт-Петербург, 16 ноября, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Печальная история петербургской реки Новая, в которой в последние месяцы дохли рыба и утки, получила продолжение в виде уголовного дела. Его возбудили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

(сс) Martsabus Река Новая. Санкт-Петербург

В реке найдено превышение предельно допустимых норм концентрации загрязняющих веществ, особенно сильное — по этиловому спирту.

«По результатам проведенных лабораторных анализов воды из реки Новая установлены превышения по ряду загрязняющих веществ, а именно: по этиловому спирту в 5 400 раз, по изопропиловому спирту в 5,4 раза, по бутиловому спирту в 17,7 раза, по ацетону в 3,0 раза, по этиленгликолю в 640 раз», — сообщили 16 ноября в СЗСУ на транспорте СК России.

Дело возбуждено по части 1 статьи 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). За это виновным может грозить до двух лет лишения свободы.

Идут следственные действия, устанавливаются обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему.

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Ранее петербуржцы неоднократно жаловались на загрязнение реки Новая неочищенными стоками, нефтепродуктами, на зловонный запах, а в июле 2018 года в реке массово гибла не только рыба, но и птицы.

Специалисты выяснили, что источником загрязнения реки зимой и весной 2018 года оказался аэропорт «Пулково». В реке были найдены вещества, которые входят в состав антиобледенительной жидкости для обработки самолетов. Аэропорт заявил, что принимает все меры для недопущения повторных загрязнений.

Тем не менее департамент Росприроднадзора по СЗФО 12 ноября 2018 года направил иск в суд Московского района Санкт-Петербурга в отношении ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Ведомство требует запретить деятельность ООО ВВСС по сбросу загрязненных сточных вод по выпускам № 2 и № 3 в канал Новый и далее в реку Новая.