Сеул, 17 ноября, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Правительство Республики Корея вложет 1,5 миллиарда долларов в развитие фундаментальных научных областей и осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Эта сумма на 16% больше, чем в 2018 году, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Законопроект с бюджетом на 2019 год уже представлен в парламент Республики Корея и ожидает одобрения.

Лаборатория

Республика Корея славится своими высокими технологиями, однако фундаментальная наука развита недостаточно, что препятствует совершению прорывных открытий. Правительство рассчитывает исправить эту ситуацию и повысить конкурентоспособность научного сектора на международной арене. Государственное финансирование позволит ученым сосредоточиться на исследовании теоретических вопросов, а не заниматься сбором средств на НИОКР. Также планируется создать специальную систему финансовой поддержки талантливых специалистов.

Южная Корея является одним из мировых лидеров по относительным расходам на НИОКР. В 2017, по данным ОЭСР, в целом они составили 4,2% ВВП.