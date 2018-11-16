Москва, 16 ноября, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Через три года пророссийски настроенного премьер-министра Японии Синдзо Абэ сменит проамериканский политик, полагает генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил 16 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Притязания на острова. Владимир Путин и Синдзо Абэ

«Японцы наткнулись на японское поведение со стороны России, — сказал Мухин. — Дело в том, что в своё время они нас учили, что «торопиться не будем, мы никуда не торопимся и все вопросы решаем очень медленно». В свою очередь РФ восприняла этот формат поведения и сейчас в каком-то смысле измывается над японской стороной, причём делает это по-японски изысканно, со всеми приседаниями и этикетом. Мы прекрасно понимаем, что господину Абэ осталось три года премьерства. И за ним придёт господин Кишидо (вероятно, имелся в виду экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида — прим. ИА REGNUM ). И если господин Абэ — большой друг господина Путина, то господин Кишидо — большой друг США. И никаких гарантий господина Абэ о том, что там (на островах Курильской гряды — прим. ИА REGNUM ) не будет военных баз, уже и в помине не будет. Мы единственное высказываем требование для японской стороны: вы должны отказаться от протектората со стороны США. Иначе мы вам не сможем доверить эти четыре острова».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на территории южных Курильских островов в случае передачи их Японии не будут размещаться военные базы США. Об этом, как передает издание Asahi Shimbun, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Ранее премьер-министр Японии заявил, что мирный договор между Токио и Москвой может быть заключён только после решения территориального вопроса.

Также отметим, что Япония в настоящее время претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В свою очередь РФ не устаёт напоминать Токио, что после окончания Второй мировой войны весь этот архипелаг вошёл в состав СССР, и суверенитет РФ над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.