Аддис-Абеба, 17 ноября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Фармацевтический фонд получил более 500 миллионов долларов для удовлетворения нужд в покупке лекарственных средств, медицинского оборудования и реагентов. По словам пресс-секретаря Агентства снабжения Адины Бери, финансовые средства были собраны правительством Эфиопии, а также UNICЕF, неправительственными организациями и частными компаниями. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ethiopian Press Agency.

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В 2017/18 финансовом году Агентство разработало список закупок лекарственных средств, который включает 1373 товара, 100 позиций из которых являются жизненно необходимыми, для импорта в страну в нынешнем году. Г-жа Бери отметила, что для обеспечения безопасности обращения с медикаментами и доступности лекарственных средств Агентство также приобрело более 190 транспортных средств, связанных с системой GPS.

Созданный список закупок лекарственных препаратов имеет ключевое значение для сокращения издержек при уничтожении большого количества лекарств и медицинских инструментов с истекающим сроком годности. По словам Адины Бери, в течение многих лет Агентство сталкивается с трудностями, связанными с истечением срока действия лекарств, токсичными веществами и услугами по удалению клинических отходов. Чтобы преодолеть это, Агентство на выделенные средства импортировало современные машины для уничтожения просроченных медикаментов и химикатов стоимостью 11 миллионов долларов США каждая и установило их в региональных центрах Хавасса, Адама, Дыре-Дауа, Мекеле и Бахыр-Дар.