Дамаск, 16 ноября, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Новостной ресурс South Front сообщил об атаке исламистских групп на позиции Сирийской Арабской армии на севере провинции Латакия. Так называемый оперативный штаб «Ва Харид Аль-Муминин» в своем официальном канале в Telegram 16 ноября заявил об удачном нападении на позиции сирийских военных вблизи холма Аль-Буркан.

Beshr Abdulhadi ВС САР

Джихадисты утверждают, что им удалось приблизиться к укреплениям, убить 18 сирийских военнослужащих и без потерь вернуться обратно. По информации Сирийской обсерватории по правам человека, потери сирийских войск составляют девять человек, потери джихадистов — пять человек.

Следует отметить, что оперативный центр «Ва Харид Аль-Муминин» был сформирован в начале ноября группами, связанными с террористической организацией «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В список «учредителей» входят группировки «Джамаат Ансар аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Хорас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джабхат Ансар аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Ансар аль-Таухид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С момента создания этот оперативный штаб активно работает над тем, чтобы саботировать сочинские соглашения о создании идлибской демилитаризованной зоны.