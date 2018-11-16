Дакка, 16 ноября, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед заявила, что правительство страны поставило перед собой цель — обеспечить проведение в Бангладеш честных и прозрачных выборов, что «поможет укрепить позиции демократии в стране и обеспечить дальнейшее её развитие». По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», эти слова премьер-министр страны произнесла на встрече с лидерами молодежного крыла правящей в Бангладеш партии «Авами лиг».

Kremlin.ru Хасина Вазед

Хасина Вазед подчеркнула, что «реальность состоит в том, что если какая-то политическая партия не участвует в выборах, то она проигрывает». По ее словам, правительство страны заинтересовано в том, чтобы в грядущих XI парламентских выборах участвовали все политические партии. Со своей стороны, правительство Бангладеш осуществляет множество мегапроектов, что, по мнению премьер-министра, позволит укрепить демократию в обществе и ускорить развитие страны.