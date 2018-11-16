Приштина, Сербия, 16 ноября, 2018, 20:12 — ИА Регнум. «Разговора с Сербией о создании Косово собственной армии не ведется, поскольку Косово — независимое государство и решает внутренние вопросы самостоятельно», — заявила в Совете Безопасности ООН представительница Косово Влёра Читаку.

Форма Армии освобождения Косово

Как сообщает албанское новостное агентство «БалканВеб», Читаку заявила, что все страны-участницы совещания должны учитывать решение международного суда, по которому Косово, объявив о своей независимости, не нарушало законодательства, а потому теперь существование Косово в качестве независимого государства является необратимой реальностью.

«Эти сессии не способствуют миру и диалогу, и, к сожалению, сейчас это место не используется по назначению, а превращено в театр. Косово не должно быть черной дырой посередине европейского континента. Мы хотели бы помочь не только Косово, но и всему региону и Европе стать безопаснее. Что касается полиции, то ООН должно гордиться тем, что было единственной организацией, которая помогла основать полицейские силы Косово, учитывая тот факт, что в дальнейшем полиция Косово не раз способствовала предотвращению террористических заговоров», — заявила Читаку.

Комментируя диалог между Сербией и Косово, Читаку подчеркнула роль Брюсселя в процессе урегулирования отношений между республиками: «Обеим сторонам диалог представляется единственным путем, но важно договориться о предмете данного диалога. Диалог о мире, согласии и взаимном признании — только такой диалог будет иметь смысл и принесет результаты, если мы решимся говорить искренне, опираясь на происходящее в Брюсселе. Наши соседи должны обращаться с нами как с равными, признавая все наши права».