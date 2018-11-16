Смоленск, 16 ноября, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Зеленый пояс Смоленска планируется увеличить: в состав лесопаркового «щита» решено включить еще четыре зоны. Таким образом, площади зеленого пояса вырастут с нынешних 388 гектаров до более чем 646 гектаров. Решение о внесении изменений в постановление «О создании лесопаркового зелёного пояса в городе Смоленске и о его площади» было принято на очередном заседании Смоленской областной думы 15 ноября.

Архип Куинджи. Березовая роща. 1879

Изначально к «зеленому щиту» города относилась территория Красного Бора. Теперь в него планируется включить территорию парка «Реадовка» на юго-западе Смоленска, рекреационной зоны «Пасовский лес» на северо-востоке города, лесопарк «Вязовенька» на востоке и недавно открывшийся парк «Соловьиная роща». Депутаты поддержали предложение расширить зеленый пояс города и поддержали внесение изменений.

Как отмечает ИА REGNUM, Смоленская область стала первой из российских регионов, где законодательно утвердили зеленый пояс. В него включили Красный Бор в Заднепровском районе, который в 2016 году получил статус памятника природы, а в 2017 году стал особо охраняемой природной территорией. На территориях, включенных в зеленый пояс, запрещена вырубка зеленых насаждений, а также ограничено строительство.