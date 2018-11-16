Москва, 16 ноября, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Украине всё равно, как голосовать в ООН, лишь бы голосовать так же, как и США, полагает генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил 16 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя отказ США и Украины проголосовать за проект резолюции ООН, осуждающий героизацию нацизма.

Нацистские палачи на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала (фрагмент). 1945

«Я не завидую США и немного завидую Украине, — признался политолог. — Потому что США сейчас приходится виться ужом на сковороде для того, чтобы оправдать всё, что они сделали. А Украине я немного завидую, потому что она «в домике». Ей всё равно, как голосовать, лишь бы голосовать, как США. Здесь всё понятно. Можно позавидовать такому спокойствию. США же показывают, что их первая поправка выше международного права. Нюрнбергский процесс им больше не указ. Они показывают, что им на самом деле наплевать на международное право. Они де-факто самоизолируются и показывают, что их это никак не волнует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению члена Совфеда РФ Франца Клинцевича, решение США и Украины проголосовать против запрета на героизацию фашизма — это скрытая идеологическая война этих стран с Россией.

«Они объявили нам войну, — уверен сенатор. — Это скрытая идеологическая война, связанная с дискредитацией и уничтожением России. Они сегодня отлично понимают, что Россия для них представляет очень серьёзную опасность духом, историей, своей справедливостью, верой, русским миром, который сегодня присутствует везде и всюду».