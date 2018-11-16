Магас, 16 ноября, 2018, 17:46 — ИА Регнум. По выполнению плана на осенний призыв на армейскую службу Ингушетия выбилась в передовики в Южном военном округе. На 16 ноября этот показатель уже превысил 80%, сообщил ИА REGNUM начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев, опровергая ранее появившуюся информацию пресс-службы главы республики о том, что план призыва в Ингушетии находится под угрозой срыва.

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Астафьев отметил, что в среднем в зоне ответственности Южного военного округа выполнение плана не превышает 75%. В настоящее время уже призвано на военную службу 240 новобранцев из Ингушетии, 100 из них уже отправлены в войска.

«Сборным пунктом Республики Ингушетия в войска отправлено 100 новобранцев, в том числе 37 специалистов, имеющих водительские удостоверения. В ближайшее время обучение в автошколе ДОСААФ закончат еще около 60 призывников», — пояснил глава пресс-службы.

По заверениям Вадима Астафьева, план призыва военными комиссариатами Ингушетии будет выполнен в полном объеме и досрочно.

Напомним, ранее на совещании у главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова было сказано, что осенняя призывная кампания 2018 года проходит в регионе неудовлетворительно. На призывные пункты прибыли лишь 65% призывников, сообщала пресс-служба главы субъекта.

В ответ на эту информацию Евкуров пригрозил строго спросить со всех ответственных в случае срыва призывной кампании и дал срок до 20 ноября курирующим чиновникам и участковым на своих подведомственных территориях принять меры к исправлению ситуации с призывом.