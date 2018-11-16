Пенза, 16 ноября, 2018, 17:45 — ИА Регнум. На станции Арбеково фирменный поезд «Сура», следовавший по маршруту Пенза — Москва, травмировал подростка при столкновении. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в Приволжском следственном управлении СКР на транспорте.

Penza-1 Поезд «Сура»

По предварительным данным, инцидент произошел около 21:00 мск 15 ноября. Отмечается, что машинист заметил 16-летнего подростка и применил экстренное торможение, но поскольку расстояние было малым — около 10−15 метров — столкновения избежать не удалось.

Мальчик с травмами различной степени тяжести госпитализирован в местную больницу.

По результатам проверки в отношении машиниста будет принято процессуальное решение.

«Следователями подготовлены информации в структурные подразделения ОАО «РЖД» об установке дополнительной агитации, содержащей информацию о фактах травмирования. Также подготовлены информации в учебные учреждения, в том числе, в котором обучается несовершеннолетний, о проведении разъяснительной работы о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта с целью предотвращения несчастных случаев», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, летом 2018 года в Воронежской области 15-летний подросток погиб, попав под скоростной поезд «Стриж». Трагедия произошла на перегоне Владимир — Боголюбово.

Машинист также пытался экстренно затормозить, но столкновения это не предотвратило.