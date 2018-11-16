Севастополь, 16 ноября, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Севастопольских парламентариев очень тревожит полное отсутствие информации о ходе реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» в городе-герое. Об этом 16 ноября на совещании руководства местного парламента заявил вице-спикер Заксобрания Александр Кулагин.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь. Балаклава

«Мы пригласили на совещание губернатора, руководителя Контрольно-счётной палаты, представителя «Дирекции по управлению ФЦП» для того, чтобы в рамках бюджетного процесса рассмотреть проблематику. Но никто из представителей правительства, несмотря на приглашение, не явились», — отметил парламентарий.

По мнению парламентариев, федеральные деньги — основа восстановления и развития города, поэтому они не имеют права оставлять эти вопросы вне поля зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство РФ продлило действие федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» до 2022 года, увеличив её финансирование в общей сложности на 40 млрд рублей, до 877,8 млрд, с учётом регионального и внебюджетного софинансирования. Позже губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что до конца 2018 года правительство города-героя включит в ФЦП ещё 340 объектов. В ноябре депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что город-герой выполнил федеральную целевую программу развития на 2018 год лишь на 16−17%.