Бишкек, 16 ноября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. «Мы выделяем 50 млрд сомов (более 47,6 млрд рублей) на пенсию. Нужно провести пенсионную реформу, а то превращаемся в страну пенсионеров», — заявил депутат Таабалды Тиллаев в ходе пленарного заседания парламента Киргизии, пишет «Комсомольская правда».

DVIDSHUB

А узнав о том, что в республике насчитывается около 40 тысяч работающих пенсионеров, из которых почти 90% работают в государственных учреждениях, народный избранник предложил правительству подумать либо об урезании им пенсий, либо об увольнении пенсионеров.

Между тем на встрече с журналистами Тиллаев сообщил о том, что имел в виду только пенсионеров, работающих в силовых ведомствах, которые помимо высоких пенсий получают еще и зарплату.

Слова парламентария ожидаемо спровоцировали шквал критики в его адрес, вылившийся в крайне нелестные высказывания киргизстанцев о депутате Таабалды Тиллаеве в социальных сетях. Как отмечает «24.kg», некоторые граждане даже предлагали ему застрелиться.

Затронуло издание и вопрос о разнице между доходами депутатов республиканского парламента и киргизстанских пенсионеров. Получилось, что депутатский «чистый оклад» больше средней пенсии в 5,5 раза.

Так, зарплата каждого из 120 народных избранников составляет 30 тысяч сомов (28 тысяч рублей) без учета надбавок и привилегий. Плюс ежемесячно парламентариям выделяется 40 тысяч сомов (38 тысяч рублей) на «текущие нужды». Также раз в год они получают из бюджета 35 тысяч сомов (33 тысячи рублей) на «зимние заготовки».

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, всего в Киргизии насчитывается 648 тысяч пенсионеров при общей численности населения более 6,1 млн человек. С октября 2018 года средний размер пенсии в республике определили в 5 682 cома (5 410 рублей). А прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 4 154 сома (3 950 рублей).

Отметим, что в октябре текущего года в Киргизии ушла в отставку заместитель министра труда и социального развития, ранее спровоцировавшая скандал публичным высказыванием о том, что даже пенсионеры могут со своих пенсий «собрать определенную сумму и позволить себе уехать в любую страну мира».