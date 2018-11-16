Нижний Новгород, 16 ноября, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Ночью 14 ноября неизвестный мужчина в Нижнем Новгороде напал на бригаду скорой помощи с предметом, похожим на пистолет. Соответствующее сообщение поступило одному из экипажей вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Нижегородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Росгвардейцы незамедлительно выехали на место происшествия. Приехав, они заметили мужчину со следами крови на руках и одежде, подходившего под описание. Мужчина вел себя агрессивно и был задержан.

Предмет, похожий на пистолет, был изъят и позднее идентифицирован как пневматический.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В ведомстве отметили, что в 2017 году управление вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области заключило соглашение с руководством станции скорой помощи. С этого момента число нападений на медиков значительно сократилось. В этом году указанный случай стал вторым.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Санкт-Петербурге 59-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, встретил прибывших по вызову медиков с гранатой в руках.

После задержания мужчины в его квартире были изъяты 10 патронов и граната, которой он угрожал сотрудникам скорой.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ об угрозе убийством и незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов.