Ереван, 16 ноября, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Заявление президента Казахстана о том, что должность генсека ОДКБ в порядке ротации должна перейти к представителю Белоруссии не означает, что Армения лишилась возможности выдвинуть своего кандидата на этот пост. Об этом в интервью ТАСС сказал и. о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Зограб Мнацаканян

«В основе вопроса лежит следующее: во-первых, нормативная база не предусматривает каких-то конкретных решений для разрешения вопросов, связанных с невозможностью исполнения полномочий генсека ОДКБ, во-вторых, решения принимаются консенсусом, в-третьих, авторитет, жизнеспособность, эффективность организации имеют для нас крайне важное значение. Как член ОДКБ, мы заинтересованы в сильной организации и вносим свой вклад в это дело», — сказал Мнацаканян.

Он уточнил, что Армения инициировала процесс досрочного приостановления полномочий действующего генсека ОДКБ, поскольку с ним были правовые проблемы внутреннего характера.

«Мы сделали это для того, чтобы с самого начала дифференцировать организацию и наши внутренние дела«, — пояснил Мнацаканян.

По его словам, в состав организации входят шесть равноправных стран, сотрудничающих вместе на основе консенсуса для достижения общих целей.

28 июля министерство иностранных дел Армении сообщило, что Ереван предложил сменить генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

Юрию Хачатурову 26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение по статье 300, часть 1 УК РА (узурпация власти). 27 июля, рассмотрев ходатайство следствия об аресте, суд выпустил Хачатурова под залог. Другого фигуранта дела — экс-президента Роберта Кочаряна — суд арестовал на два месяца, третий обвиняемый по той же статье, экс-министр обороны Михаил Арутюнян, объявлен в розыск.

2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря организации.