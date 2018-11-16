Калининград, 16 ноября, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Вице-премьер Калининградской области Илья Баринов сегодня, 16 ноября, заявил, что все объекты в рамках проекта «Доступная среда» будут завершены до конца 2018 года. Об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, Баринов рассказал на оперативном совещании.

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Всего на этот проект в 2018 году выделено почти 11,2 млн рублей. При этом потрачено 2,5 млн рублей, а работы завершены на 9 объектах, то есть общая завершённость программы составляет 22%. «Ориентировочный срок завершения по оставшимся 17 объектам — ноябрь-декабрь 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Калининградской области.

Среди 26 объектов программы в этом году учреждения социального обслуживания, медучреждения, физкультурно-спортивные центры и другие объекты.