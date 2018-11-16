Дамаск, 16 ноября, 2018, 17:09 — ИА Регнум. 15 ноября радикальные группировки провели серию массовых арестов на северо-востоке сирийской провинции Идлиб. В операциях участвовали исламисты из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хурас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Арест

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что боевики арестовали как минимум двадцать местных жителей в городе Саракиб, который находится недалеко от административной границы с провинцией Алеппо. Арестованным инкриминируют сотрудничество с сирийским правительством.

Подобные аресты джихадисты проводили и ранее. За последние три месяца уже арестованы сотни людей: террористы подавляют любые протесты и инакомыслие на подконтрольных территориях.

Обе исламистские группы представляют собой филиал террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии. Соответственно, подлежат полному уничтожению. Только позиция Турции удерживает сирийских военных от наступления по всему фронту у Идлибской демилитаризованной зоны.

Около месяца назад «Хурас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняла Сирийскую Арабскую армию в уничтожении одного из своих главарей. Абу Зубейр, полевой командир группировки, был подорван на фугасе, заложенном на обочине дороги.