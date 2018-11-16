Киев, 16 ноября, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата готовы создавать новые храмы взамен отбираемых властями и раскольниками, заявил 16 ноября управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью православному интернет-порталу «Приходы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Церковная служба

"Нужно всегда помнить христианскую мудрость: «Бог не в бревнах, а в ребрах», — сказал митрополит Антоний и добавил, что «если мыслить исторически, то сейчас для Церкви проходит время приходов как храмов, как церквей. Наступает время приходов как христианских общин. Наши власти и раскольники думают, что если они отберут храмы, то вместе с ними к ним отойдут и общины, то есть прихожане. Нет, это ошибка».

Митрополит Антоний подчеркнул, что если не получится отстоять храм законным путем, то «не надо цепляться за стены храмов, а необходимо сохранять общину», ведь «приход — это христианская семья, и поэтому поступать надо по-христиански».

«И последние события на Западной Украине, где у нас забирали храмы, но не людей, — этому подтверждение. Настоящих верующих людей, глубоко воцерковленных, обмануть невозможно. Они всегда будут в истинной Церкви», — подчеркнул архиерей канонической УПЦ.

Кроме того, митрополит Антоний посоветовал мирянам ориентироваться на монахов Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лавр, которые «остаются верными Церкви».

«Как будут вести себя монашествующие, монастыри, так и вы ведите себя. Куда они пойдут, туда идите и вы. Куда они не пойдут, туда и вы не идите», — сказал Антоний.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине власти и раскольники не оставляют попыток узаконить церковный раскол и учредить автокефалию.

Собор епископов УПЦ однозначно высказался против этих планов официального Киева и потворствующего расколу патриарха Константинопольского Варфоломея.