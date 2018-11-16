Санкт-Петербург, 16 ноября, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Фильм Константина Хабенского «Собибор» не сумеет получить «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В этом убежден министр культуры РФ Владимир Мединский, передает 16 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Собибр». реж Константин Хабенский. 2018. Россия Заключенные

Напомним, российский оскаровский комитет выдвинул режиссерский дебют Хабенского на соискание премии. Фильм снят по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие» и повествует о лейтенанте Советской армии, который, будучи узником концлагеря Собибор, сумел поднять там восстание в 1943 году.

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На Международном культурном форуме в Петербурге участников попросили оценить шансы «Собибора» на получение премии. «Я что, Ванга? — заметил писатель Дмитрий Пучков. — Не знаю. «Оскар» — это вещь сугубо политическая, даже в США. Наше в ней участие крайне сомнительно. Но тема «Собибора» востребована, особенно в Америке».

Министр культуры Владимир Мединский также призвал вспомнить о политизированности премии американских киноакадемиков. «Я тоже не Ванга. Но скажу честно: не получит «Оскар», не ждите. Но вниманием обойден не будет. Не та у нас политическая ситуация, чтобы он получил «Оскар», — сказал Мединский.

Министр добавил, что первый «Оскар» в истории российского кино за документальную ленту «Битва под Москвой» был вручен в 1943 году не только из-за качества картины, но и из-за политической конъюнктуры.

«Америка любила Россию. Постоянно наши маршалы были лицами обложки журнала Time, из раза в раз. <…> Фильм «Битва под Москвой» даже в американском прокате вышел под другим названием, которое потом украл Джордж Лукас. Он назывался «Москва наносит ответный удар», — заявил министр.