Санкт-Петербург, 16 ноября, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Бывшему ректору Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктору Ефимову вменяют хищение 36 млн рублей из бюджета вуза. Мера пресечения обвиняемому, который был задержан правоохранительными органами, будет избрана 19 ноября, сообщили 16 ноября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Следствие настаивает на заключении под стражу до 14 декабря.

Неизвестный художник. Беспощадная борьба с расхитителями общественной собственности! (фрагмент). 1932

Сегодня Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа задержание Ефимова, который обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, или растрата, в особо крупном размере»). За это преступление грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Ефимов, будучи ректором, в ноябре 2011 года дал указание проректору подписать госконтракт на проведение научно-исследовательских работ с НКО «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций», достоверно зная, что условия контракта выполняться не будут.

Вуз перечислил по контракту 36 млн рублей, которые Ефимов, по данным следствия, похитил путем растраты и распорядился ими по своему усмотрению.

Как отмечает ИА REGNUM, бывшие сотрудники Санкт-Петербургского государственного аграрного университета часто фигурируют в криминальных сводках и судебной хронике.

Так, Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга 23 марта 2018 года вынес приговор по уголовному делу в отношении Руслана Магомаева, бывшего начальника административно-правового управления Санкт-Петербургского государственного аграрного университета по делу о мошенничестве, назначив ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей.

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В декабре 2017 года бывший декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Исабала Зейналов был осужден на 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 2 млн рублей за покушение на получение взяток от студентов. Сотрудница вуза, ставшая посредницей, отделалась штрафом в 150 тыс. рублей.

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В середине октября 2017 года бывший директор центра международной деятельности и международных проектов Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Дмитрий Кравцов был признан виновным во взяточничестве и мошенничестве и осужден на три года лишения свободы.

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В августе 2017 года Пушкинским районным судом был оглашен приговор в отношении начальника управления развития и капитального строительства того же вуза Израиля Глузмана, признанного виновным во взятке с вымогательством. Суд назначил Глузману наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года (условно) с испытательным сроком 3 года и штраф в размере 7 млн рублей.