Рим, 16 ноября, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Если евробюрократы запустят процедуру применения санкций к Италии, это будет означать, что они сумасшедшие, заявил в пятницу, 6 ноября, вице-премьер Италии, глава партии «Лига» Маттео Сальвини, передает Affari Italiani.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Итальянские министры продолжают рассчитывать, что евробюрократы будут руководствоваться здравым смыслом и разрешат правительству Италии то же наращивание дефицита бюджета ради достижения социальных и экономических задач, которое прежде позволялось Франции и Испании, отметил Сальвини.

Средства будут использоваться для улучшения экономических и социальных условий, в случае, если бы за это к Италии были применены санкции, «все 60 миллионов итальянцев восстали бы», добавил вице-премьер.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019-й и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. Руководители Еврокомиссии 23 октября заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета (он повышен с 2 до 2,4% ВВП).

13 ноября в правительстве отказались от пересмотра. Дополнительные средства, полученные за счет дефицита, будут направлены на выполнение предвыборных обещаний: снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС, выплаты по доходу от гражданства.

В Еврокомиссии и ряде других институтов считают, что высокий дефицит опасен ввиду высокого госдолга Италии (130% ВВП). В правительстве выражают готовность слушать советы, но категорически отказываются менять основные параметры бюджета. Министры считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность и нужно сменить модель экономической политики.

Если бюджет будет утвержден в нынешнем виде, Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии. Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны (которые были на точно таком же уровне) и не заговаривали о санкциях.

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