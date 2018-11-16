Москва, 16 ноября, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Проблему с утечкой документов в МФЦ мог решить простой скрипт, установленный на компьютеры с общим доступом, считает основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.

(сс) TheDigitalWay Доступ закрыт

Напомним, 16 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что на компьютерах общего пользования в МФЦ могут храниться сканированные копии паспортов и другие документы граждан РФ, к которым может получить доступ любой желающий.

«Вряд ли именно эти данные продаются сегодня черном рынке. Просто произошел весьма частый для «общих» компьютеров инцидент. Сканы документов, содержащие персональные данные, не удалялись, а оставались на жестком диске и были доступны другим пользователям.

Любой желающий, действительно, мог скачать их на внешний диск, а если компьютер был подключен к интернету (а скорее всего, так и было), загрузить в облачное хранилище.

Хотя решить эту проблему совсем несложно — достаточно простого скрипта, который очищал бы папку с файлами раз в 15 минут, или настройки политики безопасности, которая удаляла бы все файлы из гостевого аккаунта при блокировке компьютера по таймауту — когда на нем переставали работать».

Эксперт по сетевой безопасности КРОК Данил Дрожжин считает, что о «цифровой гигиене» стоит заботиться и самим пользователям — нужно удалять свои файлы с компьютера после сканирования.

«В подобных ситуациях при работе с персональными данными, с публичными киосками, пользователям стоит быть особенно внимательными — необходимо обязательно удалять после себя личную информацию.

Еще одним решением проблемы утечки персональных данных может стать сеансовый режим функционирования киоска, установленный разработчиками сервиса, при котором по завершению работы все личные файлы будут удаляться немедленно, а не в конце дня или по иному расписанию».

Читайте также: В МФЦ опровергли возможность утечки персональных данных