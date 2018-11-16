Москва, 16 ноября, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Правительство сможет утвердить порядок возмещения ущерба от компаний, ведущих хозяйственную деятельность на территориях коренных малочисленных народов Севера. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, о подготовке такой поправки сообщил замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаил Ипатов в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Цитата из х/ф «Территория». Реж. Александр Мельник. 2015. Россия Чукча

Госдума в первом чтении в марте приняла ряд поправок в закон «О гарантиях прав малочисленных народов РФ». Изменения предлагается внести ко второму чтению законопроекта.

«Эта инициатива предполагает закрепление норм, которые дадут правительству возможность утверждать порядок возмещения убытков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в связи с хозяйственной деятельностью, которую ведут на их исконной территории», — рассказал Ипатов.