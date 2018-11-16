Москва, 16 ноября, 2018, 22:25 — ИА Регнум. В Twitter запустили тред о самых странных и пугающих вещах, которые делали школьные учителя. Начала обсуждение пользовательница с ником «Цветочек», которая рассказала, как её одноклассника, мальчика из неблагополучной семьи, учительница унизила из-за грязной рубашки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

https://twitter.com/svetachalova/status/1062738255416868864

Оказалось, что многие пользователи сталкивались с неприятными ситуациями в школе. Под записью набралось порядка 1,5 тыс. комментариев, некоторые из которых действительно заставляют испытать шок.

«Препод по алгебре как-то заявила мальчику из 5 класса, только-только похоронившему обоих родителей: «Твоя мамочка тебе тут уже не поможет», — рассказал Доминантный импозант.

«В 6 классе училка по английскому ударила парня головой о парту, потому что он не мог сделать задание. Ну, а потом до выпуска говорила, какие мы мерзкие, грязные, прыщавые деревенщины», — поделилась Анна Ж.

«Первая училка по фортепиано со всей дури била меня по рукам, у неё были длинные ногти, и у меня все руки были в глубоких царапинах. И ещё она орала мне в самое ухо. А моя мама, вместо того, чтобы откусить ей голову, заботливо замазывала царапины зелёнкой. Мне было 7 лет», — пожаловалась Натали П.

В конце октября жительница Великобритании также рассказала в Facebook историю о школьной учительнице своей дочери, вызвавшую широкий резонанс. Женщина опубликовала домашнее задание, возмутившись наличием в нём орфографических и грамматических ошибок. Администрация школы, в свою очередь, обвинила ее в разглашении сведений, порочащих образовательное учреждение, и попросила удалить запись.