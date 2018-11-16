Москва, 16 ноября, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Существующая в России система льготного обеспечения лекарствами неэффективна и игнорирует нужды конкретных людей, заявил 16 ноября президент РФ Владимир Путин.

Антон Привальский ИА Красная Весна Пустые упаковки из-под таблеток

На совещании по вопросу эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ глава российского государства подчеркнул, что в ней пора наводить порядок.

«Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них», — сказал Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что на практике «бюджетные деньги утекают очень часто сквозь пальцы, и, главное, не все льготники получают нужные им препараты».

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание участников мероприятия на «тревожный фактор неравенства в финансировании льгот».

«Я понимаю, проценты, ну в раз-два, но в семь раз — это слишком много»… «То есть где-то это получают по льготным рецептам, а где-то просто платят. И возмущение таким положением дел абсолютно оправданно», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко в пятницу, 16 ноября, на встрече во Владивостоке попросил включить регион в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. С такой просьбой он обратился в пятницу к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву на состоявшейся во Владивостоке встрече.

Дмитрий Медведев предложил врио губернатора подготовить необходимые документы для участия в этом проекте.

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