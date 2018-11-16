В Таджикистане запущена Рогунская ГЭС
Душанбе, 16 ноября, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Первый агрегат Рогунской гидроэлектростанции запущен. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон нажал символическую кнопку в машинном зале сегодня, 16 ноября.
Цитата из х/ф «Иван». Реж. Александр Довженко. 1932. СССР
Новая ГЭС
Кроме руководства страны, в мероприятии приняли участие представители международных организаций и дипломатических корпусов, аккредитованных в Таджикистане.
Гидрогенератор №6 — один из шести агрегатов гидроэлектростанции, которые, согласно проекту, суммарно будут производить ежечасно 3,6 млн киловатт электроэнергии. Запуск второго агрегата (№5) запланирован на март 2019 года.
Отметим, что 16 ноября Таджикистан уже второй год отмечает праздник — День президента. Сегодня эту дату называют также днем Рогунской ГЭС.