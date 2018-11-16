Калининград, 16 ноября, 2018, 16:19 — ИА Регнум. О том, что Калининградская область полностью обеспечена необходимыми запасами топлива, сообщил сегодня, 16 ноября, и. о. регионального министра строительства и ЖКХ Сергей Черномаз, сообщает пресс-служба областного правительства.

Josh Wedin Теплая батарея

Запасы каменного угля составляют 28 тыс. тонн. «В настоящий момент поставщики подтверждают готовность своевременно поставлять тот объем, который необходим на весь отопительный период. Вместе с тем коммерческая цена на уголь и мазут нерегулируема, она начинает свою историю на бирже, а заканчивает у поставщика. Поэтому все, что можно было сделать, а это максимально зарегулировать тариф и предусмотреть субсидию муниципалитетам, — все это выполнено», — отметил Черномаз.

На следующей неделе с 19 ноября муниципалитеты начнут получать помощь — дополнительные 250 млн рублей, которые позволят рассчитаться с поставщиками ресурсов. Это позволит снять замечания Ростехнадзора для получения акта готовности, добавил чиновник.