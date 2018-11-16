Ульяновск, 16 ноября, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Написание диктантов, которое обрело массовый характер, в регионах приобретает отраслевые форматы. В Ульяновской области решили провести аграрный диктант для сельхозработников, студентов и чиновников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Komsomolec Проверка знаний

На 21 ноября в регионе назначен аграрный диктант. Центральной площадкой мероприятия станет УлГАУ им. П.А. Столыпина (поселок Октябрьский, Чердаклинского района). Также диктант напишут жители нескольких муниципальных образований региона.

«Планируется, что участниками проекта станут работники сельскохозяйственных и агропромышленных организаций, студенты техникумов и аграрного вуза, представители исполнительных органов государственной власти», — говорится в сообщении.

Вице-премьер — министр агропромышленного комплекса Ульяновской области Михаил Семёнкин поясняет, что аграрный диктант проводится для «оценки уровня знаний в отрасли сельского хозяйства среди её представителей». Чиновник надеется, что после написания диктанта у участников появится «желание глубже изучать аграрную науку и историю сельского хозяйства, а также инструменты развития сельских территорий, совершенствовать свои имеющиеся знания».

Напомним, 12 ноября в регионе, как и по всей стране, написали географический диктант. В акции приняли участие 2800 жителей Ульяновской области. В 2017 году свои географические знания проверили 1500 жителей, в 2016-м — чуть более 1 тыс. Власти отмечают, что благодаря диктанту «повысилось внимание педагогов, учащихся и их родителей к географии, что положительно отразилось на результатах ЕГЭ».