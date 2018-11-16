Рим, 16 ноября, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Начальные школы Италии изменят свой график и перейдут на полный рабочий день, сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 16 ноября, вице-премьер Луиджи Ди Майо, глава правящего «Движения 5 звезд».

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Соответствующая поправка в бюджет в ближайшее время будет вынесена на рассмотрение профильной комиссии парламента.

У детей появится возможность проводить больше времени в школе, а те родители, которые должны работать и не могут проводить время с ребенком в будние дни, смогут быть уверенными в том, где находится их ребенок и чем он занимается, отметил Ди Майо.

В начальных школах появится около 2000 новых рабочих мест. Кроме того, уроженцы юга Италии смогут вернуться домой: ранее многие учителя были вынуждены переезжать, потому что на юге страны, в отличие от севера, подавляющее большинство начальных школ не работало в течение всего рабочего дня, отметил вице-премьер.

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