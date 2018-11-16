Красногорск, 16 ноября, 2018, 19:06 — ИА Регнум. В Подмосковье средняя зарплата работников дошкольного образования в 2019 году составит 50 162 рубля в месяц. Соответствующий закон о финансовом обеспечении реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств бюджета Московской области в 2019 году был принят на заседании Мособлдумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Альберт Анкер. Детский сад. 1874

Для сравнения, в 2018 году средняя зарплата таких работников составляла 46 432 рубля в месяц. Как заявил заместитель министра образования региона Андрей Лазарев, объём бюджетных выплат муниципальным образованиям в 2019 году составит 40,9 млрд рублей. Таким образом, произойдёт увеличение финансирования на 6% по сравнению с 2018 годом.

Добавим, согласно принятому закону, в 2019 году устанавливается 63 норматива на одного воспитанника в год. Средний размер одного норматива составит 100,7 тыс. рублей в год. Ожидается, что в 2019 году 1973 детских садов будет посещать 407 тыс. человек. Рост по отношению к 2018 году составит 4,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 300 млрд рублей будет выделено на здравоохранение, образование и социальную политику в проекте бюджета Московской области на 2019 год.

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