Киев, 16 ноября, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Украина может заблокировать Керченский пролив, Босфор и Дарданеллы для прохождения российских судов. Об этом 16 ноября в эфире украинского телеканала заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя слова члена комитета по обороне Совета Федерации РФ Франца Клинцевича о том, что Россия может заблокировать Азовское море для любых украинских плавсредств.

Interiot Проливы Босфор и Дарданеллы (обозначены красным и жёлтым цветом, соответственно)

«На всякое действие есть противодействие… Если они начнут блокировать входы в Азовское море, кто нам мешает также заблокировать проход российских судов со стороны Керченского пролива, Босфора и Дарданелл? Кто мешает ввести военное присутствие на наших судах. У нас есть 73-й центр сил специальных операций, который по всем законодательствам может провожать гражданские суда», — рассказал Стариков.

Он считает, что Киев «может уничтожить весь российский флот на Азове имеющимся береговым вооружением».

«Если не учитывать Черноморский флот, они перетащили в Азовское море 15−20 кораблей из каспийской флотилии. После появилась информация, что у России там 120 кораблей. По моим данным, треть из этих кораблей боевые, и только два из них являются кораблями третьего класса. Остальные — маленькие катера, а 2/3 — вспомогательные суда, которые не представляют угрозу. Если, не дай Бог, что-то произойдет, они будут быстро уничтожены нашим береговым вооружением.

Он также прогнозирует, что в отношении Кремля введут «жесткие санкции» в случае морской блокады Украины на Азовском море.

«Могут ли они это сделать? Да, могут, только кто им позволит? Если такие факты будут, это будет расценено как нарушение морского права. Сразу включатся все гаранты международного морского права… Это тактическое заявление в рамках информационной войны. Они проверяют, как Украина будет реагировать на эти заявления. Наша реакция должна быть простой — мы действуем в рамках украинского законодательства и международного морского права, правда на нашей стороне. Если Россия пойдет на это, последует реакция мира, будут жесткие санкции», — подытожил Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября помощник главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что Украина арестовала 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты Крыма.

По его словам, в порты Крыма заходило более 940 иностранных судов, значительная часть из них — российские суда, которые обслуживают закрытые порты Крыма. «Иностранных судов, которые заходят в порты Крыма, не так много, потому что действуют санкции», — добавил Слободян.

Напомним, в ответ на арест 15 судов член комитета по обороне Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что Россия может заблокировать Азовское море для любых украинских плавсредств.

«Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», — сказано в сообщении Клинцевича в Facebook.