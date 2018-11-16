Рим, 16 ноября, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Жители Италии, чьи дома были повреждены в результате урагана, получат единовременные выплаты в размере до 5000 евро, сообщает Quotidiano del Sud в пятницу, 16 ноября.

(сс) Ken FUNAKOSHI Ремонт крыши

Выплаты для владельцев предприятий, пострадавших от непогоды, будут осуществляться после проведения проверки, максимальная величина единовременной выплаты составит 20 тысяч евро.

Ранее правительство Италии утвердило постановление об оказании экстренной помощи пострадавшим от урагана, который обрушился на страну в конце октября. На срочные расходы выделено 53,5 млн евро. Прочие меры предполагают восстановление инфраструктуры и повышение качества профилактики последствий непогоды.

Как сообщалось ранее, в результате урагана и шторма, обрушившегося в конце октября сначала на северные и центральные, а затем и на южные регионы Италии, погибли 30 и пострадали несколько десятков человек. Был нанесён заметный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству, предварительно он оценен в 3 млрд евро.

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