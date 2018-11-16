Вашингтон, 16 ноября, 2018, 16:40 — ИА Регнум. На этой неделе сразу несколько крупных игровых студий представили трейлеры своих проектов на официальных YouTube-каналах. Некоторые ролики посвящены релизу крупных проектов, а некоторые — демонстрируют новые подробности будущих игр. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку трейлеров различных игровых проектов.

Кадр из игры «Sunset Overdrive» Чудовища наступают

Компания Insomniac Games представила релизный трейлер экшена Sunset Overdrive на PC. Действия игры разворачиваются в городе Сансет-сити в 2027 году. Жители города превращаются в чудовищ под действием специального энергетического напитка, а игрок, управляющий работником компании-изготовителя напитка, должен будет покинуть заражённый город. Игра дебютировала на Xbox One в 2014 году, теперь добралась и до персональных компьютеров.

Новый трейлер получила и пошаговая стратегия Achtung! Cthulhu Tactics в честь скорого релиза проекта на PS и Xbox. Действие игры развернётся в альтернативном мире во время Второй мировой войны. Третий рейх воспользовался запретными знаниями и призвал армию существ из Лавкрафтовских рассказов. Игроку предстоит взять на себя управление элитным отрядом и положить конец тирании нацистов и демонов. Игра выйдет 20 ноября на PS4 и 23 ноября на Xbox One.

Студия Niantic, известная по мобильной игре Pokemon Go, объявила примерную дату релиза своей новой игры по вселенной Гарри Поттера — Wizards Unite. В новом трейлере сообщается, что выход игры на мобильных платформах стоит ожидать в 2019 году. По аналогии с Pokemon GO, Wizards Unite будет использовать технологию дополненной реальности и позволит игрокам собирать магические артефакты и устраивать дуэли на волшебных палочках в реальной жизни.

Геймдизайнеры Томас ван ден Берг и Марко Бансале представили трейлер продолжения своей игры Kingdom под названием Kingdom Two Crowns. Во второй части стратегии игроков ожидает кампания Shogun, повествующая о королевстве, созданном по образцу феодальной Японии. Днём геймеры будут расширять своё королевство, а по ночам сражаться с армиями кровожадных монстров. Разработчики обещают, что помимо Shogun, в проекте появятся и другие сюжетные кампании, добавляющие уникальные постройки и боевые единицы. Релиз игры состоится 11 декабря на всех игровых платформах.

Независимая студия Moondrop сообщила, что её новый платформер (жанр, основанный на перемещениях по платформам) Degrees of Separation выйдет в день Святого Валентина, 14 февраля. Главные герои игры Эмбер и Рейм — возлюбленные, принадлежащие к двум противоположным стихиям: огонь и лёд. Персонажам предстоит использовать свои уникальные способности для решения головоломок и помощи друг другу. Сценарий к проекту писал популярный игровой сценарист Крис Авеллон. Релиз ожидается в 2019 году.