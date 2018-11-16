В Ростовской области при пожаре погибли женщина с тремя детьми
Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2018, 15:41 — ИА Регнум. В Ростовской области произошёл пожар, в котором погибли мать с тремя маленькими детьми. По данному факту организована доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 16 ноября.
Трагедия произошла в хуторе Рябичев Волгодонского района. Пламя вспыхнуло утром 16 ноября в одном из частных домовладений, расположенном на улице 50-лет СССР.
В региональном управлении МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 10 человек и четыре единицы спецтехники.
«В настоящее время следователем осуществляется осмотр места происшествия. По предварительным данным причиной смерти женщины и её детей явилось отравление продуктами горения», — отметили в региональном управлении СКР.
Следователи примут процессуальное решение по итогам проверки.