Киев, 16 ноября, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Представители УПЦ МП, которые прибыли на встречу с президентом Украины Петром Порошенко 13 ноября, имели доверенность от пятнадцати иерархов Украинской православной церкви, сообщило 14 ноября издание Коммерсант со ссылкой на собственные источники.

Цитата из х/ф «Восхождение». Реж. Лариса Шепитько. 1976. СССР Предатель

«На встречу прибыли митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Новокаховский и Генический Филарет и митрополит Винницкий и Барский Симеон. У последнего были доверенности на участие во встрече с президентом от 15 владык», — сообщил изданию источник в руководстве УПЦ МП.

Напомним, винницкая епархия, которую возглавляет сторонник раскола митрополит Винницкий и Барский Симеон, не поддержала выбор своего руководителя и осталась верна главе Украинской православной церкви патриарху Онуфрию.

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Отметим, архиепископ Новокаховский и Генический Филарет отверг обвинения в расколе.

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