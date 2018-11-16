Астрахань, 16 ноября, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Главой администрации Астрахани официально стал Радик Харисов. Как сообщила пресс-служба мэрии, глава Астрахани Алена Губанова и Радик Харисов 16 ноября подписали двухлетний контракт о назначении его на должность главы администрации города.

Astrgorod.ru Алена Губанова и Радик Харисов

До назначения на должность сити-менеджера Радик Харисов занимал должность министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области. К своим новым обязанностям он приступил с 16 ноября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конкурсе на должность главы городской администрации участвовали шесть кандидатов: исполняющий обязанности руководителя агентства по регулированию контрактной системы в сфере закупок по Астраханской области Андрей Бодаговский, предприниматель Данила Ивашкович, Радик Харисов, депутаты облдумы Тимофей Щербаков и Ринат Уталиев и депутат Госдумы РФ Олег Шеин. Пятеро из них представили свои программы развития города перед конкурсной комиссией. Комиссия выбрала двух претендентов — Радика Харисова и Андрея Бодаговского, и 14 ноября их кандидатуры были вынесены на голосование на пленарном заседании депутатов городской думы. За Харисова проголосовало большинство депутатов.